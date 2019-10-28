الجمارك تحبط تهريب “مكبس”لتصنيع رؤوس السجائر الالكترونية ومستلزماتها

عمان 28 تشرين الاول (بترا) أحبطت الكوادر الجمركية التابعة لمديرية جمرك العقبة محاولة تهريب “مكبس” لصناعة رؤوس السجائر الالكترونية وبما يزيد عن 50 الف ارجيلة الكترونية وكميات كبيرة من القطع والمستلزمات تدخل في صناعة السجائر الالكترونية.

وذكرت المديرية انه تم على الفور التحفظ على المضبوطات لحين استكمال الإجراءات الجمركية والقانونية حسب الأصول.

يذكر ان آلات تصنيع وإنتاج السجائر والمعسّل ومدخلات إنتاجها “غير المعدّة للبيع بالتجزئة”، محصور استيرادها ضمن القوانين والانظمة النافذة بالمصانع المقامة والمرخّصة.

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