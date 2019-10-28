بالتفاهم مع "قسد" الكردية والتصادم مع عملاء اردوغان.. الجيش السوري يوسع انتشاره على الحدود السورية - التركية
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جرينتش+2 03:10
اكثروا من تناول التمور لانها تعيق زحف الشيخوخة

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