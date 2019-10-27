في توظيف رخيص لاهداف انتخابية.. ترامب يتبجح بشرح تفاصيل عملية استهداف البغدادي/ فيديو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي”.

وقال ترامب، في كلمة “هامة” ألقاها اليوم “ليلة الأمس، ان الولايات المتحدة الأميركية قامت بالقضاء على الإرهابي أبو بكر البغدادي”. موضحاً أن “قوات خاصة نفذت عملية جريئة في شمال غرب سوريا”.

وأكد ترامب أن “عدداً كبيراً من رفاق البغدادي قتلوا”. مضيفاً أنه “لم يسقط قتلى من القوات الأمريكية في العملية”.

وقال الرئيس الأمريكي: “لم نخسر أي عسكري في العملية شمال غرب سوريا في حين أن عدد كبير مقاتلي البغدادي قتلوا معه”. “الليلة الماضية كانت ليلة عظيمة للولايات المتحدة والعالم”.

وأوضح ترامب أن “البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة، وأنه قتل بطريقة عنيفة وهو يهرب ويبكي”، وأن “11 طفلا لم يصابوا خلال العملية الأمريكية”.

وأشار ترامب إلى أن القوات الأمريكية ظلت في الموقع لمدة ساعتين تقريبا. مضيفاً أن “القوات الأمريكية الخاصة حصلت على معلومات مهمة من الموقع”. وأن “8 طائرات هليكوبتر شاركت في العملية والمدخل الرئيسي للمجمع كان مفخخا”.

وقال الرئيس الأمريكي إن “البغدادي قتل نفسه بسترة ناسفة بعد أن حشر في نفق”. مضيفاً أنه تم “التعرف إيجابيا على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة”. وقال: “البغدادي مات ميتة الكلاب والجبناء”.

وقال ترامب في كلمته: “اليوم تذكرة بأن الولايات المتحدة ستواصل تعقب باقي الإرهابيين من أعضاء داعش”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه شاهد العملية مع نائبه مايك بنس وآخرين.

ووجه الرئيس الأمريكي الشكر لكل من روسيا وسوريا وتركيا والعراق على دعمها. وقال ترامب: “روسيا تعاملت معنا بشكل رائع وفتحوا لنا مجالهم الجوي لشن الغارة”.

وتحت زعامة البغدادي المولود في العراق، سيطر التنظيم المتشدد على مساحات من سوريا والعراق في يوم من الأيام ونفذ هجمات بشعة على أقليات دينية وهجمات في أنحاء مختلفة من العالم.

ويمثل مقتل البغدادي مكسبا مهما لترامب بعد أسابيع من قراره المفاجئ سحب القوات الأمريكية من سوريا الأمر الذي أثار انتقادات حادة، بعضها من زملائه في الحزب الجمهوري، ومخاوف من أن يؤدي القرار إلى عودة التنظيم المتشدد.

وقال ترامب في كلمة بالبيت الأبيض: “السفاح الذي حاول كثيرا ترويع الآخرين قضى لحظاته الأخيرة في قلق وخوف وذعر مطبق خشية أن تنقض عليه القوات الأمريكية”.

وأضاف أن البغدادي قُتل بعد أن هرب إلى نفق مسدود.

وقال “وصل إلى نهاية النفق بينما كانت كلابنا تلاحقه. فجر سترته فقتل نفسه وأطفاله الثلاثة. شوهت الانفجارات جثته. وانهار النفق فوقه”.

هذا وقد أعلن الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، أن المخابرات العراقية هي التي حددت مخبأ زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي، قبل أن تتمكن قوة عسكرية أمريكية من القضاء عليه في عملية عسكرية نفذت بالأمس في سوريا.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي أنه “بعد متابعة مستمرة، وتشكيل فريق عمل مختص، وعلى مدار سنة كاملة، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي، وفقاً لمعلومات دقيقة، من تحديد الوكر الذي يختبأ فيه رأس “داعش” الإرهابي، المجرم أبو بكر البغدادي، ومن معه، في محافظة إدلب السورية”.

وتابع البيان، “وعلى أثرها نفذت قوة أمريكية، بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، عملية عسكرية أدت إلى إبادة الإرهابي أبو بكر البغدادي ومن معه، وهذا نصر جديد يضاف إلى الانتصارات التي حققتها قواتنا الأمنية البطلة”.

وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، “ليس لدى وزارة الدفاع الروسية معلومات موثوقة عن سلوك الجيش الأمريكي في الجزء الخاضع لسيطرة تركيا من منطقة تصعيد إدلب في عملية القضاء على الزعيم السابق لتنظيم (داعش)، أبو بكر البغدادي”.

وأكدت الدفاع الروسية في البيان أن “الإعلان الجديد عن مقتل أبو بكر البغدادي ليس له أي أهمية عملية على الإطلاق على الوضع في سوريا أو على تصرفات الإرهابيين الباقين في إدلب”.