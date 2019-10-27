زوجها احمد حلمي يرحب .. منى زكي تستعير ملامح وفاء الكيلاني/ فيديو

أثارت الصور التي التقطت للفنانة المصرية، منى زكي، خلال حضورهما حفل “ممر دبي للمشاهير”، جدلا كبيرا، إذ شبهها العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أنها أصبحت تشبه الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني.

وتكهن البعض أن السر وراء تغير ملامح منى زكي مؤخرا، وأنها أصبحت تشبه وفاء الكيلاني، هو خضوعها إلى عملية تجميل، وحقنها بالبوتوكس، بحسب صحيفة “لبنان 24”.

وتزامنا مع تلك الضجة، تلقت منى زكي، اتصالا مفاجئا من زوجها، الفنان أحمد حلمي، خلال استضافتها، أمس الاول الجمعة، في البرنامج الإذاعي “أسرار النجوم”، المذاع عبر أثير “نجوم إف إم” المصرية.

وأدلى أحمد حلمي خلال اتصاله، عن شهادته في زوجته منى زكي، إذ قال عنها: “لا توجد حبيبة مثل منى زكي، وكأن ليس لها مثيل، بداخلها حنان كبير منذ ولادة ابنتنا الأولى، فهي أم عظيمة، وكزوجة فهي كذلك وداعمة لي وتتحملني كثيراً، وهي بالنسبة لي كبيرة جداً، وأتمنى من الله أن يبارك لي فيها وأوفيها ربع ما تقدمه لي”.

وتابع: “منى قاسية على نفسها جدا، فهي دوما تنتقد نفسها سواء في حياتها الشخصية أو عملها”.

يشار إلى أن كلا من أحمد حلمي ومنى زكي تلقيا تكريما الأسبوع الماضي، في حفل افتتاح ممر المشاهير، بإمارة دبي الخليجية، وتم افتتاحه بوسط دبي لتكريم نجوم الوطن العربي في مختلف المجالات بشكل خاص يخلد أسماءهم، على غرار ممر المشاهير في عاصمة السينما الأمريكية هوليوود.

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