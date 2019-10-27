دمشق ترحب بانسحاب المجموعات الكردية المسلحة في الشمال بالتنسيق مع الجيش السوري

دمشق-سانا

رحبت سورية بانسحاب المجموعات المسلحة في الشمال السوري إلى عمق 30 كيلومترا بالتنسيق المباشر مع الجيش العربي السوري مشددة على أن هذه الخطوة تسحب الذريعة الأساسية للعدوان التركي الغاشم على الأراضي السورية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم: ترحب الجمهورية العربية السورية بانسحاب المجموعات المسلحة في الشمال السوري إلى عمق 30 كيلومترا وذلك بالتنسيق المباشر مع الجيش العربي السوري.

وأضاف المصدر إن الجمهورية العربية السورية تؤكد أن هذا الانسحاب يسحب الذريعة الأساسية للعدوان التركي الغاشم على أراضيها وتشدد في الوقت نفسه على أن سورية للجميع بما يضمن أمان وسلامة النسيج الوطني المتنوع فيها حقوقا وواجبات.

وأكد المصدر أن سورية ستعمل على احتضان أبنائها وتقديم العون لهم بما يضمن اندماجهم مرة أخرى بالمجتمع السوري وبما يفسح المجال للجميع للعودة إلى الوحدة الوطنية السورية أرضاً وشعباً.