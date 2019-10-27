بالتفاهم مع "قسد" الكردية والتصادم مع عملاء اردوغان.. الجيش السوري يوسع انتشاره على الحدود السورية - التركية
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جرينتش+2 03:12
الجيش السوري يشتبك مع جيش الاحتلال التركي بريف “رأس العين” ويسيطر على 4 قرى جديدة

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