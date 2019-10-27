استقالة وزير التربية والتعليم وليد المعاني استباقا للتعديل الوزاري المقبل

أكّد مصدر حكومي صحّة تقديم وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وليد المعاني لاستقالته مساء الأحد.

وأوضح المصدر أنّ “رئيس الوزراء عمر الرزّاز سيرفع الاستقالة إلى جلالة الملك، صاحب الصلاحيّة بقبولها بمقتضى أحكام الدستور”.

“المعاني استبق التعديل الوزاري الذي ينوي رئيس الوزراء إجراءه على حكومته خلال الفترة المقبلة، والذي كان من المرجّح أن يخرج فيه المعاني بحكم الأزمة الأخيرة التي رافقت إضراب المعلّمين.” وفق المصدر

وبحسب المصدر فان “الوزير المعاني قد أخفق في إدارة أزمة المعلمين التي بدأت في شهر حزيران/ يونيو الماضي، إذ كشفت الأزمة حجم الفجوة بينه وبين المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، وكذلك القطاع الذي يديره.”

وتوقع المصدر صدور الإرادة الملكيّة السامية بقبول استقالة المعاني خلال الساعات المقبلة، وتكليف أحد الوزراء الحاليين بإدارة الوزارتين، إلى حين إجراء التعديل الوزاري على الحكومة خلال الفترة المقبلة.

قناة المملكة