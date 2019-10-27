استعدادا للموسم الرمضاني.. رياض الخولى يشارك فى بطولة مسلسل «الفتوة»

انضم النجم القدير رياض الخولى إلى أسرة مسلسل “الفتوة” بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه فى رمصان المقبل 2020، من إنتاج شركة سينرجى.

ويقدم الخولى إحدى شخصيات العمل المهمة فى الأحداث، حيث يعد كبير الفتوات فى المسلسل، الذى يكتبه هانى سرحان، ويخرجه حسين المنباوى.

وفى سياق متصل، تواصل الشركة المنتجة تحضيرات واستعدادات المسلسل، حيث أوشكت على بالانتهاء من بناء الديكور الأساسى لأحد الأحياء الشعبية فى مدينة الإنتاج الإعلامى من أجل المسلسل، وظهوره بشكل حقيقى أمام الجمهور، كما تبرم باقى التعاقدات، إذ من المتوقع الإعلان عن البطلة النسائية خلال أيام.

يشار إلى أن النجم ياسر جلال قدم مسلسل “لمس أكتاف” مع سينرجى العام الماضى، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصى، وكرم جابر، وكارولين خليل، وسمر مرسى، ومحمد عز، وخالد كمال، وشريف دسوقى، وآخرون.