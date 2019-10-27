بالتفاهم مع "قسد" الكردية والتصادم مع عملاء اردوغان.. الجيش السوري يوسع انتشاره على الحدود السورية - التركية
أهم العناوين
جرينتش+2 03:12
استعدادا للموسم الرمضاني.. رياض الخولى يشارك فى بطولة مسلسل «الفتوة»

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني