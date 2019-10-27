إصابة 7 اشخاص إثر حادثي تصادم بالمفرق وتدهور بمنطقة معان

أصيب ستة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم وقع اليوم الأحد، بين ثلاث مركبات بمنطقة ثغرة الجب في محافظة المفرق، وفق الدفاع المدني.

وأفادت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري، ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.

كما أصيب شخص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اليوم ايضا، إثر حادث تدهور تريلا “قاطرة ومقطورة” محملة بمادة الكبريت تقدر حمولتها بـ30 طنا، بمنطقة الشيدية في محافظة معان، وفق الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني معان عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، ومن ثم نقله إلى مستشفى معان الحكومي، ووصفت حالته العامة بالمتوسطة.