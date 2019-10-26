بالصور والفيديو.. روسيا تكشف عن تهريب النفط السوري إلى دول أخرى تحت حماية عسكرية أمريكية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، أن تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بشأن الإبقاء على مجموعة من القوات الأمريكية شرقي سوريا لحماية حقول النفط من “داعش” محيرة.

ورد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قائلا: ” بالتأكيد لا تعود المواد والمعادن الطبيعية الموجودة في سوريا إلى تنظيم “داعش” الإرهابي وأيضا هي لا تعود للقوات الأمريكية التي تتدعي بحربها ضد “داعش” الإرهابي، إنما هذه الموارد حصرا للدولة السورية فقط”.

وأضاف قائلا: “لا في القانون الدولي ولا في القانون الأمريكي نفسه هناك نصوص تقر بشرعية تواجد القوات الأمريكية لحماية الموارد الطبيعية والمعادن في سوريا لأنها تعود حصرا لسوريا وشعبها”.

وتابع كوناشينكوف قائلا: “لذلك ما تفعله واشنطن الآن هو الاستيلاء والسيطرة المباشرة على حقول النفط شرقي سوريا، أي بالفعل يمارسون نشاط قطاع الطرق على مبدأ دولي صرف وبالتالي هو نشاط غير قانوني ويتعارض مع القوانين الدولية”.

وأشار كوناشينكوف أن الصور المقدمة من قبل المخابرات التابعة لوزارة الدفاع الروسية أظهرت وضع النفط السوري قبل وبعد هزيمة “داعش” الإرهابي شرقي سوريا واليوم هي تحت حماية موثوقة من القوات الأمريكية حيث يتم استخراجه بشكل فعال وإرساله بشكل كبير عبر شاحنات الوقود إلى خارج سوريا.

وقال كوناشينكوف في تصريحات اليوم السبت “تحت حماية جنود الولايات المتحدة الأمريكية، وموظفين من مؤسسات أمنية خاصة، تُهرب شاحنات النفط المستخرج من حقول شرقي سوريا إلى دول أخرى، وفي حالة حدوث أي هجوم على مثل هذه الشاحنات، تتدخل القوات الخاصة الأميركية والطيران الأميركي لحمايتها على الفور”

وأضاف المتحدث أن “تنتج الولايات المتحدة النفط باستخدام معدات يتم توريدها عبر شركات غربية رائدة تتعاون مع واشنطن في تجاوز العقوبات الأمريكية ذاتها”، متابعا “في الوقت ذاته، تفرض واشنطن عقوبات ضد توريدات النفط لسوريا، وتطبق هذه العقوبات ليس فقط على الشركات الأمريكية، بل على أي شركة أخرى”.

يذكر أن واشنطن فرضت رسمياً عقوبات على توريد المنتجات البترولية إلى سوريا والتي تنطبق على كل الشركات العالمية.