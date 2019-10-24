ومضة امل قومية.. أولويات الرئيس التونسي ستركز على توحيد وتقريب الصف العربي

سوتشي – سبوتنيك

أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، اليوم الخميس، أنه مع الرئيس قيس سعيد، سيطلقان ديناميكية جديدة في العلاقات الدولية التونسية.

وقال الشاهد على هامش منتدى “روسيا-أفريقيا” لوكالة “سبوتنيك”: “بوجود الرئيس الأستاذ قيس سعيد، سيكون هناك ديناميكية جديدة في العلاقات الدولية التونسية”.

وأضاف الشاهد: “الرئيس الجديد أعطى أملا جديدا في تونس وبما يتجاوزها الى بعض دول العالم العربي.. فأولويات الرئيس تتضمن المسألة العربية لجهة توحيد وتقريب الصف العربي”.

ووصف الشاهد حملة الرئيس التونسي بأنها “حملة استثنائية بكل المقاييس، فهناك نوع من الثورة الثقافية القومية في تونس”.