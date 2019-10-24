هجوم غادر ومفاجئ للجيش التركي والفصائل الموالية له على نقاط للجيش السوري شمالي محافظة الحسكة

شن الجيش التركي والفصائل التركمانية المسلحة الموالية له هجوما عنيفاً على مواقع الجيش السوري في ريف تل تمر الغربي شمالي محافظة الحسكة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين صفوف الجيش السوري في الموجة الأولى للهجوم التركي.

وقال مراسل “سبوتنيك” بمحافظة الحسكة: “إن اشتباكات عنيفة تدور حاليا بين جنود الجيش السوري وبين قوات من الجيش التركي والفصائل التركمانية المسلحة الموالية له بمحيط الكوزلية وتل اللبن، بعد هجوم الأخيرة على نقاط الجيش السوري بريف تل تمر الغربي”.

وأضاف المراسل إن نقاط الجيش السوري التي تعرضت للهجوم هي عبارة عن حواجز تم نشرها في المنطقة مؤخرا وإنه نتيجة الهجوم، سيطر الجيش التركي والفصائل الإرهابية الموالية له على قرى المناجير والأهراس والعامرية والأربعين وليلان والكوزلية بريف تل تمر الغربي.

وتابع المراسل بالقول: إن الجيش التركي يعمل على قطع الطريق الدولي الحسكة – حلب (مقطع تل تمر -عالية)، حيث يعمل الجيش السوري عل تأمينه منذ عدة أيام من خلال الانتشار على طول الطريق من الجهة الجنوبية، حيث تعد الكوزلية أول قرية جنوب الطريق الدولي.

وكان الجيش السوري قد أرسل تعزيزات وأرتالا جديدة إلى مناطق شرق الفرات وتحديدا إلى محافظة الحسكة باتجاه الحدود الشمالية بين سوريا وتركيا. فيما قالت قناة الأخبارية السورية أن تعزيزات عسكرية جديدة لوحدات الجيش العربي السوري إلى مدينة تل تمر بريف الحسكة لتعزيز النقاط التي انتشر فيها الجيش أمس.

وتحركت وحدات الجيش السوري لمسافة 60 كم غرب تل تمر، وستلتقي بالقوات المتقدمة من الرقة. فيما عززت وحدات أخرى من الجيش السوري نقاطقها على محور الطبقة.