برسم اطلاع كل عملاء امريكا.. ترامب يبرر تخليه عن الأكراد بالقول: لندع الآخرين يقاتلون من أجل رمل ملطخ بالدماء
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تلميحاً لا تصريحاً.. صحف عبرية تؤشر على زيارة سرية قام بها مؤخراً نتنياهو للسعودية

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