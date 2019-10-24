برسم اطلاع كل عملاء امريكا.. ترامب يبرر تخليه عن الأكراد بالقول: لندع الآخرين يقاتلون من أجل رمل ملطخ بالدماء

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته رفع العقوبات التي فرضها على تركيا، وبرر سحب قواته من سوريا وتخليه عن الأكراد بالقول: “لندع الآخرين يقاتلون” من أجل بلد “ملطخ بالدماء”.

وفي كلمة في البيت الأبيض اعتبرت إعلانا رسميا عن التخلي عن المنطقة التي كانت تسيطر عليها الولايات المتحدة وعن المقاتلين الأكراد لصالح تركيا وروسيا، أكد ترامب أن المقاتلين الأكراد الذين قاتلوا إلى جانب القوات الأميركية لدحر “داعش”، سعيدون.

وقال إنه تحدث مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي وكان “ممتنا جدا”.

وتحدث ترامب عن “اختراق كبير” في إشارة إلى وقف إطلاق النار الذي سمح للقوات التركية باحتلال منطقة واسعة من شمال سوريا بدون مقاومة بعد تخلي المقاتلين الأكراد عن مواقعهم السابقة.

وخرجت القوات الأمريكية والكردية من المناطق المجاورة للحدود مع تركيا، وحلت محلها القوات السورية والروسية.

وأصر ترامب على أن هذا التحول هو فوز لواشنطن، وأنه يفي بوعده بإخراج بلاده من “الصراعات الطائفية والقبلية القديمة”.

وقال “لندع آخرين يقاتلون من أجل هذا الرمل الملطخ بالدماء” ومع ذلك فقد أكد أن بعض الجنود سيبقون في حقول النفط السورية، وتابع: “نحن نضمن أمن النفط. وبالتالي سيبقى عدد محدود من الجنود الأمريكيين في المنطقة حيث النفط”.

وقد اعتبر ترامب أنه لا خطر من أن تؤدي الاضطرابات في المنطقة إلى عودة تنظيم “داعش”، الذي كان يسيطر على مناطق واسعة ويحتجز الآلاف من أعضائه وأقاربهم في مخيمات يسيطر عليها الأكراد.

فيا عملاء واشنطن خذوا العبرة من الدرس الكردي!!!