مصر السيسي "مصدومة" من تهديدات رئيس وزراء إثيوبيا بحشد الملايين لمحاربة كل من يعارض استكمال سد النهضة
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جرينتش+2 11:52
مديرية الامن العام تنفي وقوع اية حادثة قتل لطفلين داخل المملكة

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