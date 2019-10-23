الرئيس قيس سعيد: فلسطين منقوشة في وجدان كل تونسي وحقها لن يسقط كما يتوهم الكثيرون/ فيديو

قال اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019، رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد، في خطاب توجه به للشعب التونسي بعد أدائه اليمين الدستورية، إن الحق الفلسطيني لن يسقط كما يتوهم الكثيرون.

وأضاف قيس سعيد أن تونس ستبقي منتصرة لكل القضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية، مبرزا أن فلسطين ليست قطعة أرض مسجلة في سجلات الملكية العقارية وستبقى في وجدان كل تونسي منقوشة على صدورهم.

وأوضح رئيس الدولة أن هذا الموقف ليس ضد اليهود الذين حمتهم تونس وستواصل حماييهم بل هو موقف ضد الاحتلال والعنصرية.. مضيفا أنه قد آن الّأوان للانسانية كي تضع حدا لهذه المظلمة التي تتواصل لأكثر من قرن.

وقال الرئيس التونسي ايضا إن “ما حصل في تونس ثورة سياسية وثقافية في آن”، مضيفا أن “التونسيين اختاروا الحرية والديمقراطية، ولن يتراجعوا عنها”.

وأكد سعيد، في خطابه على ضرورة أن تبقى مرافق الدولة خارج الحسابات السياسية، قائلا: “الأمانة هي الحفاظ على الدولة التونسية بكل مرافقها العمومية التي لابد أن تبقى خارج الحسابات السياسية”.

وتابع: “لن أتسامح مع أي فلس يخرج من أموال التونسيين دون وجه حق”.

https://web.facebook.com/rtarabic.ru/videos/560177354753070/