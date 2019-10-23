بعكس رواية “رجال في الشمس”.. اكتشاف 39 جثة في شاحنة مبردة

لندن – خدمة قدس برس

عثرت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، على 39 جثة داخل شاحنة في منطقة صناعية بمدينة إيسكس، جنوب شرقي البلاد.

وقالت الشرطة، في بيان، نقلت وسائل اعلام محلية، إن الجثث تعود إلى 38 بالغا بالإضافة إلى جثة مراهق.

كما رجحت أن تكون الشاحنة “قادمة من بلغاريا، ودخلت البلاد السبت الماضي”.

وفي السياق، أعلنت الشرطة القبض على سائق الشاحنة، وقالت إنه “شاب يبلغ من العمر 25 عاما من أيرلندا الشمالية”.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل”، أنه من المرجح أن الشاحنة قد تكون مبردة وأن الذين كانوا على متنها قد تجمدوا حتى الموت أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا عبر “نقطة الضعف” في أيرلندا.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الواقعة، وصفته بأنه “واحد من أكبر التحقيقات في جرائم القتل بالبلاد”، حسبما نقلت صحيقة “ذا صن” البريطانية.

من جهته، أعرب رئيس هيئة كبار المحقيين، أندرو مارينر، عن أسفه بشأن هذا الحادث المأساوي، لافتا إلى أن “التحقيقات لا تزال جارية لفك لغز الجريمة”.

وقال: “تقول الشرطة إن الشاحنة قدمت من بلغاريا ودخلت البلاد عبر بلدة “هوليهيد” في ويلز، السبت، ونحن الآن نبحث في القضية على نحو وثيق بالتعاون مع شركائنا”.

وتُعد بلدة “هوليهيد” أحد أهم موانئ عبور العبّارات القادمة من أيرلندا، حسب وسائل إعلام محلية.