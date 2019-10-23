الحبس 4 أشهر لمُطلق عيارات نارية في حفل زفاف بالزرقاء

أصدرت محكمة صلح جزاء الزرقاء حكما بالحبس مدة 4 أشهر على مُطلق عيارات نارية في الهواء داخل حفل زفاف من مسدس غير مرخص كان بحوزته، بعد إدانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وجرم اطلاق عيارات نارية دون داعٍ.

وتتلخص وقائع القضية بقيام المشتكى عليه بإطلاق عيارات نارية دون داعٍ في الهواء داخل حفل زفاف من مسدس غير مرخص كان بحوزته، وبناء على الإخبار جرى ضبطه، وأحيل إلى المحكمة واعترف بالجرائم المسندة إليه.

وبعد المحاكمة، وبعد ثبوت الجرائم، قررت المحكمة إدانته بجرم اطلاق عيارات نارية دون داعٍ، والحكم عليه بالحبس مدة 3 أشهر والرسوم، وإدانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والحكم عليه بالحبس مدة 4 أشهر والرسوم.

وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الجنحوية الأشد بحقه، وهي الحبس مدة 4 أشهر والرسوم محسوبة مدة التوقيف ومصادرة السلاح الناري.

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