الأسد يتفقد جيشه على الخطوط الأمامية بريف إدلب ويصف أردوغان باللص الذي سرق المعامل والقمح والنفط والأرض
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الفنانة السورية نسرين طافش تنفي ارتباطها بزوج أصالة/ فيديو

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