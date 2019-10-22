الأسد يتفقد جيشه على الخطوط الأمامية بريف إدلب ويصف أردوغان باللص الذي سرق المعامل والقمح والنفط والأرض
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جرينتش+2 12:59
الأسد يتفقد جيشه على الخطوط الأمامية بريف إدلب ويصف أردوغان باللص الذي سرق المعامل والقمح والنفط والأرض

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