اسماء المتصرفين ومدراء الاقضية المشمولين بالتعيين والترفيع في وزارة الدخلية

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- اجرى وزير الداخلية سلامة حماد عددا من التشكيلات الادارية في الوزارة شملت تعيين وترفيع عدد من المتصرفين ومدراء الاقضية اعتبارا من يوم غد الاربعاء.

وشملت التشكيلات ترفيع عدد من مدراء الاقضية وتعيينهم بوظيفة متصرف وهم: طاهر الشمايلة، انديرا الهواملة، رياض عبابنة، ومحمد العفيفي.

كما شملت تعيين عدد من الموظفين الاداريين من كادر وزارة الداخلية بوظيفة مدير قضاء وهم: عايد المشاقبة، ماهر السعايدة، عدنان العضايلة، وضيف الله السلامين.

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