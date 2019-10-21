المخابرات العامة تحبط مخططات إرهابية لإحدى خلايا "داعش" كانت تنوي تنفيذها ضد رجال الامن في الاردن
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جرينتش+2 02:56
النظام الطائفي اللبناني في مأزق

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