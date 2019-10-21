إجمالي قيمتها 53 مليون دينار سنوياً.. الحكومة تقر زيادات على رواتب المتقاعدين العسكريين

( بترا ) – تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء الذين تمت احالتهم الى التقاعد قبل تاريخ 1/ 6 / 2010 بمبالغ تتراوح بين 28 الى 38 دينارا، وبقيمة إجمالية مقدارها 53 مليونا و 301 الفا و 540 دينارا سنويا.

ونص القرار على زيادة رواتب العسكريين الذين تم احالتهم قبل هذا التاريخ على النحو التالي :

رتبة لواء فاعلى قيمة الزيادة 30 دينارا .

عميد / عقيد قيمة الزيادة 35 دينارا .

مقدم / رائد / نقيب قيمة الزيادة 38 دينارا .

ملازم اول قيمة الزيادة 36 دينارا .

ملازم قيمة الزيادة 38 دينارا .

وكيل اول قيمة الزيادة 30 دينارا .

وكيل قيمة الزيادة 33 دينارا . رقيب اول قيمة الزيادة 34 دينارا .

رقيب فما دون قيمة الزيادة 28 دينارا .

وتضمن القرار زيادة رواتب ورثة المتقاعدين العسكريين المحالين على التقاعد او المتوفين على راس عملهم قبل تاريخ 1/ 6 / 2010 بواقع 20 دينارا للملف الواحد توزع بالتساوي على عدد الورثة مثلما يصرف لورثة المتقاعدين العسكريين المحالين على التقاعد قبل تاريخ 1/ 6/ 2010 والمتوفين بعد تاريخ 1/ 10 / 2019 قيمة هذه الزيادة .

كما تضمن قرار مجلس الوزراء اجراء التعديل اللازم على تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين وتعديلاته لسنة 1981 لتصبح على النحو المبين في تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين المعدلة لسنة 2019 . وكان رئيس الوزراء قد شكل لجنة لدراسة زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين من كافة جوانبه ورفع توصياتها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشانها .