الأسد يتفقد جيشه على الخطوط الأمامية بريف إدلب ويصف أردوغان باللص الذي سرق المعامل والقمح والنفط والأرض
أهم العناوين
جرينتش+2 01:00
إجمالي قيمتها 53 مليون دينار سنوياً.. الحكومة تقر زيادات على رواتب المتقاعدين العسكريين

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني