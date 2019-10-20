يا للعار.. وفد إسرائيلي برئاسة وزير الخارجية يشارك اليوم في “مؤتمر دفاعي” بالبحرين

كشفت القناة “13” العبرية، مساء امس السبت، عن توجه وفد إسرائيلي إلى البحرين اليوم الأحد، للمشاركة في “مؤتمر دفاعي ضد الهجمات الإيرانية على القِطع البحرية في الخليج”، في حين أكدت الخارجية الإسرائيلية أنها ستشارك في مؤتمر تابع لمؤتمر وارسو.

وأكد دبلوماسيون غربيون أن المؤتمر يُعنى بالدفاع عن دول الخليج أمام الهجمات الإيرانية على السفن في الخليج العربي.

وبينت القناة أن المؤتمر سيكون استمراراً لمؤتمر وارسو الذي عُقد في فبراير الماضي، واشتركت فيه عشرات الدول، ومن ضمنها “إسرائيل” ودول الخليج.

وأوضحت أن المؤتمر يستمر يومين، وسيبحث حرية الملاحة البحرية في الخليج، ومكافحة تهريب الأسلحة ومعدات “الدمار الشامل”، بالإضافة إلى حماية الطيران المدني.

وأشارت إلى أن المؤتمر يأتي بمبادرة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيشترك فيه ممثلون من عشرات الدول، ومن بينها دول خليجية لا تربطها علاقات دبلوماسية بـ”إسرائيل”.

ولوحظ في الأشهر الأخيرة، نشاط لافت لوزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، مطلِقاً سلسلة تصريحات يؤيد فيها حق “إسرائيل” في “الدفاع عن نفسها”، وهي الكلمة ذاتها التي اعتادت الإدارات الأمريكية المتعاقبةُ ترديدها في كل شاردة وواردة.

جدير بالذكر أن “مؤتمر وارسو”، الذي انعقد منتصف فبراير 2019، هو أول اجتماع يجمع بين “إسرائيل” ودول عربية، لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي منذ المحادثات التي شهدتها العاصمة الإسبانية مدريد في تسعينيات القرن العشرين.

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