إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس هيئة مكافحة الفساد

صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الذوات المذكورين تالياً في مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمدة أربع سنوات:- – – – – عطوفة الدكتور مهند علي إبراهيم حجازي / رئيساً.

– عطوفة السيد سامي عيسى موسى السلايطة / عضواً.

– عطوفة السيد أسامة نائل المحيسن / عضواً.

– عطوفة السيد مأمون علي القطارنة / عضواً.

– عطوفة السيد مصطفى نصر مصطفى الرواشدة / عضواً.

وكانت الإرادة الملكية السامية، قد صدرت بقبول استقالة عطوفة رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند علي إبراهيم حجازي، وأعضاء المجلس المذكورين تالياً، اعتبارا من تاريخ 16 تشرين الأول 2019:- عطوفة السيد برهان مسعد عودة عكروش.

– عطوفة الدكتورة ميسون مصطفى عبدالكريم القيسي.

– عطوفة السيد أسامة نائل المحيسن.

– عطوفة السيد مأمون علي القطارنة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة