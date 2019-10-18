عادوا مع وفد الحركة إلى غزة..”الجهاد الإسلامي”: مصر تفرج عن عشرات الفلسطينيين المحتجزين لديها

غزة – خدمة قدس برس

أعلنت حركة “الجهاد الإسلامي” افراج السلطات المصرية عن عشرات الفلسطينيين، وأعادتهم إلى قطاع غزة مع وفد من الحركة كان يزور القاهرة.

وقال مراسل “قدس برس” في غزة أن عضوي المكتب السياسي للحركة نافذ عزام وخالد البطش وصلا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية معبر رفح جنوبي قطاع غزة وبرفقتهما 81 معتقلا تم الإفراج عنهم من السجون المصرية وتم اصطحابهم معهما إلى غزة.

من جانبها، قالت حركة الجهاد، إن وفدها أنهى زيارته للقاهرة والتي امتدت منذ الأحد الماضي، برئاسة أمينها العام زياد النخالة.

وأضافت “تم خلال الزيارة الاتفاق على إنهاء قضية الشباب العالقين والمحتجزين في مصر، حيث جرى تأمين وصولهم عبر معبر رفح برفقة أعضاء وفد الحركة من قطاع غزة”.

وأشارت إلى أن “الأمين العام أجرى مباحثات شاملة مع الأشقاء المصريين حول مجمل تطورات الوضع الفلسطيني وتداعيات استمرار الحصار الإسرائيلي والاعتداءات التي يتعرض لها شعبنا وأسرانا”.

وأعربت الحركة عن شكرها لجهاز المخابرات العامة المصرية على تعاونهم وجهودهم، مهنئة جميع المفرج عنهم بسلامة وصولهم وعودتهم لأهلهم وذويهم.

يشار إلى أن مصر ترعى تفاهمات التهدئة بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال التي أبرمت مؤخرا وكذلك ترعى الحوار الوطني الفلسطيني حول المصالحة الوطنية.