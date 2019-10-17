يونكر وجونسون يعلنان التوصل إلى اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الخميس، أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قبل ساعات من قمة أوروبية في بروكسل.

وكتب يونكر على حسابه على تويتر “حصلنا عليه”، بعد عدة أيام من المفاوضات المكثفة. ووصف يونكر الاتفاق بأنه “عادل ومتوازن”، وأوصى قادة الاتحاد الأوروبي بإعطاء الضوء الأخضر له.

من جانبه أعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، أنه توصل الى “اتفاق جديد عظيم”.

وكتب جونسون على تويتر “لدينا اتفاق جديد عظيم ممتاز، يستعيد السيطرة” على القوانين والسياسة التجارية، أحد وعود معسكر بريكست في استفتاء 2016، داعيا النواب البريطانيين إلى تأييده في جلسة برلمانية استثنائية السبت.

ومع إعلان الاتفاق ارتفع سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 1,2990 لدقائق ثم بلغ 1,2942 دولار، بزيادة 0,86 بالمئة وهي مستويات لم تسجل منذ أيار/مايو.

وقد دعا زعيم حزب العمل المعارض في بريطانيا جيريمي كوربن النواب إلى رفض مشروع الاتفاق. وقال كوربن في بيان، إن الاتفاق “لن يجمع البلد معًا ويجب رفضه”.

واضاف أن “أفضل حل لبريكست، هو إعطاء الشعب الكلمة الأخيرة في تصويت عام”.

وقبل كوربن، أعلن الديموقراطيون الوحدويون من إيرلندا الشمالية رفضهم الاتفاق، وبالتالي لم يعد لدى المحافظين الأغلبية في مجلس العموم.

وقال مصدر من الحزب “موقفنا ما زال على ما هو”، كما ورد في بيان الحزب، مضيفا أنه لا يمكنه أن يؤيد بعض المسائل وبينها الجمارك وترتيبات ضريبة المبيعات. ويثير معارضة شُركاء جونسون في الحكومة لاتفاق بريكست، شكوكا في أن يتم تبنيه من النواب.