ولّعت بين اعداء سوريا.. ترامب يفقد اعصابه ويصف أردوغان بانه احمق وينفجر في وجه بيلوسي موجهاً لها سيلاً من الاهانات
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جرينتش+2 01:23
ولّعت بين اعداء سوريا.. ترامب يفقد اعصابه ويصف أردوغان بانه احمق وينفجر في وجه بيلوسي موجهاً لها سيلاً من الاهانات

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