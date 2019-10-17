ولّعت بين اعداء سوريا.. ترامب يفقد اعصابه ويصف أردوغان بانه احمق وينفجر في وجه بيلوسي موجهاً لها سيلاً من الاهانات

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في رسالة قبل بدء الهجوم التركي على سوريا، قائلا “لا تكن متصلبا… لا تكن أحمقا”.

ونشر البيت الأبيض هذه الرسالة التي أرسلها ترامب لأردوغان، في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسط محاولات الرئيس الأمريكي لاحتواء الخسائر السياسية التي تسبب فيها قراره بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا. وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

كما هدد ترامب، مساء امس الأربعاء، بفرض عقوبات على تركيا إذا لم ينجح اللقاء المرتقب بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في أنقرة.

وبحسب “رويترز”، قال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، إن “هذه العقوبات المزمعة ضد تركيا ستكون مدمرة”.

وأضاف: “نأمل أن تسوي تركيا وسوريا الأمر فيما بينهما في شمال سوريا”، مشيرا إلى أن “حزب العمال الكردستاني” أكثر خطورة من “داعش”.

وأكد ترامب أنه لم يمنح أردوغان الضوء الأخضر لغزو سوريا، رغم ان القرار الأمريكي الأخير بسحب القوات الأمريكية من الشمال السوري قد مهد الطريق أمام هجوم تركيا على حلفاء واشنطن في تلك المنطقة.

وفي سياق متصل، انفجر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، امس الأربعاء، غضبا في وجه نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، ووجه لها إهانات بالغة.

وقالت بيلوسي في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” إن الرئيس الأمريكي، انفجر غضبا، خلال اجتماع مصغر، بشأن سوريا.

وأوضحت أن الاجتماع جرى تقليصه وتقليل مدته، بعد تصويت مجلس النواب على قرار يندد بسحب القوات الأمريكية، مضيفة “لقد تأثر ترامب بصورة كبيرة بهذا القرار”.

وتابعت “ترامب أصيب بالصدمة من عدد الجمهوريين، الذين صوتوا لصالح القرار الذي كان يدين قراره”.

وقالت بيلوسي للصحفيين: أعتقد أن التصويت- حجم التصويت ومعارضة أكثر من اثنين إلى واحد من الجمهوريين ما فعله الرئيس- أثر على الرئيس على الأرجح لأن ذلك أصابه بصدمة، ولهذا لم نتمكن من مواصلة الاجتماع لأنه انفصل عن واقعه.

وتابعت :”سأصلي من أجل صحة ترامب، بسبب ما شاهدناه منه عند انفجاره غضبا”.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، مارك شومر، والذي كان حاضرا الاجتماع: ترامب وجه إهانات بالغة إلى بيلوسي، ووصفها بأنها سياسية من الدرجة الثالثة.

كما قال كيفن مكارتي، زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي: “بيلوسي خرجت من الاجتماع مسرعة، عقب الإهانات التي وجهها ترامب لها”.

وأيد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، اليوم الأربعاء، مشروع قرار يندد بسحب الرئيس دونالد ترامب للقوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا، ممهدا الطريق أمام الهجوم التركي على الأكراد.

وصوت 354 نائبا لصالح مشروع القرار وعارضه 60 بعدما انضم العشرات من رفاق ترامب الجمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية المؤيدة للمشروع؛ وفقا لوكالة “رويترز”.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم “نبع السلام” شمال شرقي سوريا “لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين” في إشارة إلى “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ”حزب العمال الكردستاني” وتنشط ضمن “قوات سوريا الديمقراطية” التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة “داعش”.

وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة حول إقامة “منطقة آمنة” شمال شرقي سوريا لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.

​وبدأت تركيا تنفيذ عمليتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة، عن سحب قواتها من شمال شرقي سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال “تجاوزها الحدود”.