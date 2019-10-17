ولّعت بين اعداء سوريا.. ترامب يفقد اعصابه ويصف أردوغان بانه احمق وينفجر في وجه بيلوسي موجهاً لها سيلاً من الاهانات
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جرينتش+2 01:23
عشرات الإصابات في مواجهات حامية مع قوات الاحتلال عند “قبر يوسف” شرقي نابلس

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