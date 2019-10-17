صدور عدد جديد من فصلية “شذى الكرمل”

صدر مؤخرًا العدد الثالث من السنة الخامسة من فصلية “شذى الكرمل” التي يصدرها الاتحاد العام للأدباء الفلسطينيين- الكرمل 48. وجاء العدد حافلًا بالمقالات النقدية والدراسات والقصائد والنصوص الأدبية والأخبار والإصدارات.

وقد خصص العدد مساحة واسعة لذكرى الشاعر القائد توفيق زياد لمرور خمسة وعشرين عامًا على رحيله، فيما توزعت مواد العدد على الأبواب التالية:

• كلمتنا: توفيق زياد نموذج المثقف الثوري/ ترجل الفارس

• توفيق زياد الفارس الغائب الحاضر- الذكرى ال-25: ساهم فيه كل من؛ محمد علي سعيد، مفلح طبعوني، فتحي فوراني، مفيد صيداوي، إسكندر عمل، حاتم جوعية، حسن عبادي، توفيق زياد لأهالي بيت جن في الزابود 1987

• حوار العدد (السابق): حول التطبيع.

• حوار العدد: آفات الشعراء في الوقت الراهن- سامي مهنا.

• نقد وقراءات: أ.د. إبراهيم طه- كابول، نبيل طنوس، شاكر فريد حسين، د. محمد هيبي

• قصة ونصوص: أسمهان خلايلة، شوقية عروق، خالدية أبو جبل، وسعيد نفاع.

• قصائد: نزيه حسون، عبد القادر عرباسي، خالد اغبارية، فهيمة هواش، مالك صلالحة، زاهر بولس، وفوز فرنسيس.

• مقالة: د. بطرس دلّة، مصطفى عبد الفتاح، تميم منصور، وجميلة شحادة، والجالية الفلسطينيّة في أمريكا اللاتينية المغيبة الحاضرة/ جاد الله صفا- البرازيل.

• أخبار وإصدارات.

• المؤتمر الثقافي الأول 11-12 تشرين الأول 2019