الرئيس الأسد يؤكد ان عدوان نظام أردوغان على سوريا غزو سافر سنرد عليه عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة
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جرينتش+2 07:56
الرئيس الأسد يؤكد ان عدوان نظام أردوغان على سوريا غزو سافر سنرد عليه عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة

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