اسرائيل تثبّت الاعتقال الإداري لمدة 5 اشهر بحق المعتقلة الأردنية “هبة”/ فيديو

قال محامي المعتقلة الأردنية لدى إسرائيل، هبة عبدالباقي (اللبدي)، اليوم الخميس، إن محكمة عوفر العسكرية قررت الإبقاء على الاعتقال الإداري بحق اللبدي لمدة 5 أشهر، وهو القرار ذاته المتخذ بحقها سابقاً.

وأضاف المحامي رسلان محاجنة أن جلسة المحاكمة العسكرية الخميس كانت سرية، وأن المخابرات الإسرائيلية اعترضت على عودة عبد الباقي إلى الأردن.

محاجنة قال لـقناة “المملكة” إن قاضي المحكمة طلب استفسارات من المخابرات الإسرائيلية، ولم يكتف بمسوغات المدعي العام العسكري.

وكان محاجنة قال، إن خيارات المحكمة تنحصر في تثبيت الاعتقال، تخفيض مدة العقوبة، أو إطلاق سراحها.

وإذا ثبتت المحكمة اعتقال عبد الباقي، سيستأنف المحامي القرار لدى محكمة الاستئناف العسكرية، ثم محكمة العدل العليا، وفق ما قال لـ “المملكة”.

محاجنة ذكر أن عبد الباقي (32 عاما) “مستمرة في الإضراب، ووضعها الصحي في تراجع، فقد خسرت من وزنها 10 كغم منذ بدء الإضراب، وتعاني من أوجاع وضربات قلب سريعة”.

المحامي أشار إلى متابعة السفارة الأردنية للقضية بشكل مستمر، مضيفاً “القنصل الأردني زارها أكثر من 5 مرات”.

وقال محاجنة “في حال استمرار هبة في الإضراب من الممكن أن يشكل ذلك خطورة على حياتها”.

“هبة تعرضت للتحقيق لمدة 35 يوما، ولم تلتق محاميها لمدة 23 يوماً، ولا وجود لأدلة لتقديم لائحة اتهام”، وفق المحامي.