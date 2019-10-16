رياح مغبرة وامطار متفاوتة الغزارة وانخفاض تدريجي على درجات الحرارة لثلاثة ايام

يطرأ اليوم انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسقط زخات من المطر بين الحين والآخر في أماكن متفرقة من المملكة، قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بحدوث البرق والرعد في مناطق متفرقة، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومثيرة للغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية وتتحول مساءً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها الجمعة بحيث تسجل حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وحذرت الدائرة من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول المطر، وخطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المياه، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح خاصة في المناطق الصحراوية والبادية وخطر العواصف الرعدية وزخات البرد أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان اليوم من 31 الى 20 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية من 31 الى 21، وفي المناطق الجنوبية من 26 الى 11، وفي خليج العقبة من 39 الى 29 درجة مئوية.

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