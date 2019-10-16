وفاتان و 5 اصابات اثر حادثي تدهور مركبة وحافلة ركاب في المفرق ومنطقة الجيزة

أصيب خمسة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اليوم الأربعاء، إثر حادث تدهور حافلة ركوب متوسطة بمنطقة الجيزة في محافظة العاصمة، وفق الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان إن فرق الإنقاذ والإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى المحبة، ووصفت حالتهم العامة متوسطة.

كما قضى شخصان إثر تعرضهما لكسور ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، جراء حادث تدهور مركبة اليوم ايضا، بمنطقة الحميدية في محافظة المفرق، وفق الدفاع المدني.

وأفادت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق عملت على إخلاء الوفاتين إلى مستشفى البادية الحكومي .