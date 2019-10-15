اردوغان يذعن لحقائق الامر الواقع ويعلن مُكرهاً ان تركيا لا تمانع دخول الجيش السوري إلى شمال البلاد فهذه أرضهم
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جرينتش+2 06:20
“حريات العمل الإسلامي” تستهجن منعها من زيارة معتقلي الحزب للمرة الخامسة

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