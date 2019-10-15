بحضور الرئيس المصري.. عمر العبداللات يشارك بالحفل الرئيسي لإنتصارات أكتوبر 

القاهرة – خاص

أحيا الفنان عمر العبداللات ،وبحضور فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحفل الذي أقامته القوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك على مسرح المنارة بقاعة المؤتمرات الدولية .

وقد قدم الفنان عمر العبداللات خلال الحفل أغنية ” يحكى أن ” ، إلى جانب مشاركته بالأوبريت الغنائي ” أم الدنيا ” من كلمات محمد خيال، وألحان محمود الحسيني، برفقته مجموعة من نجوم الفن والغناء في مصر، وهم الفنان حكيم والفنانة مروة جمال والفنانة هالة رشدي .

وحضر الحفل وزير الدفاع وكل أفرع القوات المسلحة وعدد كبير من قادة أكتوبر ورجال السياسة والمجتمع والإعلام ، ونال العبداللات تصفيقا وإعجابا شديدين من الحضور لحظة صعوده إلى منصة المسرح ، مؤكداً إعتزازه لمثل هذه المشاركات التي تعبّر عمّا في صدره من محبة لمصر وشعبها ، معتبرا مصر وطنه الثاني .

وكان الفنان عمر العبداللات قد تلقى دعوة من قبل القوات المسلحة المصرية للمشاركة في هذا الحفل الرئيسي لإنتصارات أكتوبر تقديراً وتكريماً له ، ويفخر العبداللات دائماً بتاريخ مشاركاته المتعددة في المناسبات العامة والخاصة في مصر، والتي تعتبر من أنجح الحفلات والمشاركات في مشواره الفني ، مؤكداً حضورة الدائم بين الجمهور المصري والعربي بكل محبة وإحترام .

هذا ويستعد عمر العبداللات في بداية شهر نوفمبر المقبل، لإحياء حفل كبير في دار الأوبرا المصرية ، وفي منتصف الشهر سيشرق عمر العبداللات في حفل ختام “مهرجان الأغنية العربية ” في مدينة الإسكندرية، حيث تمت دعوته من قبل اللجنة العليا للمهرجان وسيتخلل مشاركته تكريم المهرجان بدرع خاص له.