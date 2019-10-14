وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بحادث تصادم قلاب ومركبة في المفرق

قضى شخص وأصيب ثلاثة آخرون بكسور وجروح في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم وقع اليوم الاثنين، بين قلاب ومركبة في منطقة حي النزهة في محافظة المفرق، وفق الدفاع المدني.

وأفادت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان بأن فرق الإنقاذ والاسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وتم نقلهم و إخلاء الوفاة إلى مستشفى البادية الشمالية، واصفة حالة المصابين العامة ما بين البالغة والمتوسطة.

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