وسط ترحيب الاهالي.. الجيش السوري يتحرك باتجاه رأس العين وعين العرب في الشمال لمواجهة العدوان التركي/ فيديو
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مؤيد قوي للقضية الفلسطينية..قيس سعيّد يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية التونسية/ فيديو

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