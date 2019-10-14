عباس -رائد المطبّعين- يرحب بزيارة المنتخب السعودي التطبيعية لفلسطين المحتلة

في حدث رياضي تطبيعي لا يخلو من الرسائل السياسية، تسلطت الأضواء على منتخب السعودية لكرة القدم الذي وصل امس الأحد، إلى رام الله في الأراضي الفلسطينية المحتلة لخوض ثالث مباراة في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ووافق الاتحاد السعودي لكرة القدم الأسبوع الماضي، على مواجهة المنتخب الفلسطيني في إستاد فيصل الحسيني في بلدة الرام في الضفة الغربية، حيث يلتقي الفريقان غداً الثلاثاء للمرة الأولى في الأراضي الفلسطينية، بعد أن خاضا مبارياتهما السابقة، ومن بينها مواجهة عام 2015 في المرحلة ذاتها بتصفيات كأس العالم، على ملاعب محايدة.

وقد وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة المنتخب السعودي بـ “التاريخية”، واستقبل أمس الأحد بمكتبه في رام الله رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بعد وصول بعثة الفريق الزائر عبر الأردن.

وقال عباس للصحافيين “هذه الزيارة تاريخية ونعتز بها وتجسّد العلاقة التاريخية بين البلدين”، وأضاف “إنه حدث تاريخي بالفعل ونحن سعداء للغاية بأن المنتخب الفلسطيني بدأ يحتضن مبارياته في ملعبه، ونعد بأن تكون المباراة أشبه بالاحتفالية. نتطلع للتعاون بما يخدم مصلحة الكرة الفلسطينية”.