بكل بلاهة.. أصالة تركض حافية القدمين بأحد فنادق السعودية (فيديو)

نشر مقدم البرامج مصطفى الأغا، مقطع فيديو للمطربة السورية غير الوطنية أصالة نصري، وهي تركض بشكل ارعن في أحد الفنادق بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت النجمة السورية وهي تركض حافية القدمين، وممسكة بحذائها في يدها، وذلك بعد انتهاء حفل “Joy Awards”، على هامش منتدى صناعة الترفيه، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقد كرم المستشار تركي آل شيخ عددًا من نجوم الفن خلال حفل joy awards المقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ومن أبرز النجوم الذين كرمهم تركى آل شيخ الفنان عمرو دياب ومحمد عبده وهانى شاكر ويسرا وبيومى فؤاد ومحمد رمضان ورجاء الجداوى وعمرو يوسف وأكرم حسنى ومدحت العدل وأشرف عبد الباقى وشيكو وهشام ماجد، جورج قرداحى وبهاء الدين محمد وتامر حسين وراغب علامة وعاصي الحلاني.

كما كرم آل شيخ النجوم العالميين فاندام، جاكي شان، شاروخان، وعددًا آخر من النجوم.

#اصالة حافية القدمين … أكثر نجمة مبدعة ، عفوية وطبيعية وتلقائية ممكن أن تقابلها في حياتك @AssalaOfficial pic.twitter.com/xNDtjAPxsm — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) October 14, 2019