مديرية الأمن توضح ملابسات حادثة اعتداء على ممرض في الزرقاء



عمّان 13 تشرين الأول (بترا) ـ أوضحت مديرية الأمن العام حيثيات حادثة الاعتداء التي تعرض لها ممرض داخل مستشفى الزرقاء الحكومي.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الأحد، أن أحد المعتدين أوقف في إحدى دور رعاية الأحداث بعد عرضه على مدعي عام الأحداث وأن الحراسة التي وضعت على الممرض كانت لفترة وجيزة لحمايته، كون أحد المشتكى عليهما نزيل في ذات المستشفى.

وأوضح أن بلاغًا ورد أمس الجمعة لمديرية شرطة الزرقاء، يفيد بتعرض أحد الممرضين العاملين في مستشفى الزرقاء الحكومي للاعتداء بالضرب بواسطة أداة حادة في منطقة اليد من قبل احد الأحداث واحد المرضى داخل المستشفى.

وأكد الناطق الإعلامي أن الكوادر الأمنية بدات على الفور التحقيق في الحادثة، حيثُ القي القبض على الحدث المعتدي وبدا التحقيق معه ومع المشتكى عليه الثاني وهو مريض داخل المستشفى.

وأضاف الناطق الإعلامي انه جرى ضبط أقوال الممرض ودونت شكواه وفق الأصول، وجرى تحويل الحدث إلى مدعي عام الأحداث، الذي قرر توقيفه في إحدى دور رعاية الأحداث سبعة أيام بتهمة “أعمال الشدة وضرب موظف”، مؤكدًا أنه سيتم إرسال المشتكى عليه الآخر للمدعي العام حال خروجه من المستشفى.

وفيما يتعلق بالممرض، بين الناطق الإعلامي أن الحدث والمريض تقدما بشكوى ضد الممرض من خلال أقوالهما وجرى إرسالها للمدعي العام للنظر فيها، في حين وضعت الحراسة على الممرض لفترة وجيزة فقط لحمايته كون احد المشتكى عليهما نزيل في ذات المستشفى.

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