محكمة غرب عمّان ترد دعوى قضائية بحل مجلس نقابة المعلمين

ردت محمكة بداية غرب عمّان، الأحد، دعوى قضائية بحل مجلس نقابة المعلمين.

وقال المحامي والمستشار القانوني لنقابة المعلمين، بسام فريحات، إن المحكمة ردت الدعوى لعدم وجود مصلحة للمدعي في حل المجلس.

وكان ولي أمر طالبين تقدم الخميس 3 تشرين الأول/أكتوبر بدعوى للمطالبة بحل مجلس نقابة المعلمين، ممثلة برئيس النقابة وأعضائها، معللا دعواه بأن مجلس النقابة خالف القانون عندما اتخذ قرار الإضراب المفتوح، وهو ما ألحق أضرارا بأبنائه.

“المحكمة ارتأت عدم قانونية وعدم صحة طلب حل مجلس النقابة،” بحسب فريحات.

فريحات أوضح أن مجلس النقابة يحل في حالتين فقط،: الأولى هي موافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية في اجتماع تعقده لهذه الغاية، على أن تنظم جميع الأمور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية..أما الحالة الثانية فهي بقرار قضائي قطعي إذا خالف المجلس أحكام القانون.

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