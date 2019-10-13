حزب الوحدة الشعبية يدين العدوان التركي الغاشم على شمال سوريا

جاءنا التصريح الصحفي التالي الصادر عن المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية..

*اعتبر المكتب السياسي للحزب أن ما يجري الآن في شمال سورية هو عدوان تركي غاشم يستهدف السيطرة على أجزاء من الشمال السوري لإقامة منطقة أمنية عازلة داخل الأراضي السورية وقطع الطريق على الدولة الوطنية السورية من استكمال تطهير أراضيها من بقايا العصابات الإرهابية المدعومة من التحالف الأمريكي التركي الرجعي العربي.

ويأتي هذا العدوان السافر ليكشف من جديد حجم التآمر التي تعرضت له سورية العربية لضرب وحدتها وإدامة وتعميق الأزمة.

ويرى المكتب السياسي للحزب أن ما صدر عن الجامعة العربية لا يعدو كونه مواقف لفظية بعد انخراط الأطراف المهيمنة على الجامعة العربية والموقف الرسمي العربي في دعم العصابات الإرهابية وتسليحها بهدف إسقاط الدولة الوطنية السورية وإدخالها في مرحلة الفوضى والتفكيك ليسهل السيطرة عليها وتدمير مقدراتها وإخراجها من معادلة الصراع العربي الصهيوني.

إننا ندين العدوان التركي وندين كل المواقف التي عبرت عن دعمها له انطلاقا من موقفنا الثابت برفض أي عدوان خارجي على أي أرض عربية.

ونطالب بوقف العدوان وانسحاب القوات التركية وبسط السيادة السورية على كل شبر من أرض سورية.

وندعو كل القوى الشعبية العربية بالوقوف الى جانب سورية ودعمها في مواجهة العدوان ومواجهة ما تبقى من العصابات الإرهابية واستعادة وحدة سورية أرضاً وشعباً