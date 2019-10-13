الجمارك في مركز جابر الحدودي تحبط تهريب دخان وسجائر إلكترونية

أحبطت الكوادر الجمركية في مركز جمرك جابر وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، محاولة لتهريب 2425 كروز دخان كانت مخبأة ضمن أماكن متعددة في شاحنات قادمة إلى المملكة.

وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم الأحد: إن المهربات جرى ضبطها اثناء تفتيش مجموعة من البرادات القادمة والمحملة ببضائع مختلفة.

كما ضبطت الكوادر العاملة في المركز 720 رأس سيجارة إلكترونية و 1000 علبة من نكهات السجائر الإلكترونية و 162 كروز دخان كانت مخبأة في تنك وقود يعود لسيارة سفريات عمومي.

وعلى الفور جرى التحفظ على المضبوطات ووسائل النقل لحين استكمال الإجراءات الجمركية والقانونية حسب الأصول.

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