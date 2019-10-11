خلال العملية العسكرية في سورية.. مقتل 4 جنود أتراك و 22 مقاتلا من القوات الكردية

أقجة قلعة (تركيا)- قتل 4 جنود اتراك واصيب عدد آخر في إطار العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، وفق ما نقلت السلطات والاعلام الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع إن جنديا قتل الخميس وآخر قتل الجمعة في اطار هجوم انقرة على المقاتلين الاكراد في شمال شرق سوريا.

كذلك، قتل جنديان واصيب ثلاثة الجمعة بقصف كردي لقاعدة عسكرية تركية قرب مدينة اعزاز في شمال غرب سوريا، بحسب وكالة انباء الاناضول الحكومية.

وبدأت تركيا الأربعاء عملية برّية وجوّية في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي دعمها الغرب في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وتعتبر أنقرة هذه الفصائل “إرهابية” نظراً لارتباطها بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً داخل الأراضي التركية.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ الأربعاء مقتل 17 مدنيا و41 عنصراً من قوات سوريا الديموقراطية، التي تشكّل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري.

وفي الجانب التركي قتل تسعة مدنيين بينهم رضيع سوري، وأصيب نحو 70 بجروح في قذائف سقطت على بلدات حدودية في محافظتي شانلي أورفا وماردين، اتهمت السلطات مقاتلين أكرادا بإطلاقها.

ومن جانبها أعلنت قوات سورية الديمقراطية في بيان اليوم الجمعة، عن مقتل 22 من عناصرها جراء قصق تركي يومي الأربعاء والخميس.

وكانت منظمة “أطباء بلا حدود” قالت اليوم الجمعة، إنه تم إغلاق مستشفى في بلدة تل أبيض الحدودية مع تركيا، شمال شرقي سوريا، بعد فرار العاملين تحت وطأة القصف التركي.

من جهة أخرى، أفاد برنامج الأغذية العالمي بنزوح أكثر من 70 ألفا من سكان رأس العين وتل أبيض حتى الآن وسط تصاعد العنف في سورية.

كما أعلنت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سورية عن شروعها في إخلاء مخيم مبروكة للنازحين من النازحين في محافظة الحسكة، بعد تعرضه للقصف التركي.

وكانت تركيا أعلنت أمس الأول، في التاسع من أكتوبر الجاري، انطلاق عملية “نبع السلام” شمال شرقي سوريا، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، أن هذه العملية، جاءت لتطهير شرق الفرات من “الإرهابيين”.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين، في اشتباكات مع الفصائل الكردية في إطار عملية “نبع السلام” شرق الفرات شمالي سورية. “رويترز”