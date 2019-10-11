توديع 4 أحداث ضربوا طالب مدرسة في إربد للمدعي العام

عمّان 11 تشرين الأول (بترا) – أودعت مديرية الأمن العام، 4 أحداث لمدعي عام الأحداث، لاعتدائهم بالضرب على أحد الطلاب داخل مدرسة في محافظة إربد، ونشر حادثة الاعتداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل مقطع الفيديو، الذي جرى تداوله، ويظهر خلاله مجموعة من الأحداث يقومون داخل أحدى المدارس في محافظة إربد بالاعتداء على أحد الطلاب الأحداث.

وأكد أنه منذُ انتشار الفيديو أمس الخميس، باشرت إدارة شرطة الاحداث /قسم إربد التحقيق في شكوى وردت اليهم من أحد الاحداث حول تعرضه للضرب من قبل عدد من الاحداث داخل احدى المدارس في محافظة اربد وقيامهم بنشر فيديو يظهر حادثة الاعتداء.

وأضاف الناطق الاعلامي انه جرى تحديد هوية 4 احداث شاركوا بالاعتداء على الحدث سواء بالضرب او بتصوير الحادثة ونشرها، والقي القبض عليهم وجرى توديعهم لمدعي عام احداث اربد بذات اليوم، الذي وردت فيه الشكوى.

وأشار إلى أن المدعي العام قرر توقيفهم مدة أسبوع في احدى دور رعاية الاحداث عن تهمة الايذاء، والقيام قصداً بنشر او اعادة نشر ما ينطوي على ذم وقدح وتحقير من خلال المواقع الالكترونية او الشبكة المعلوماتية .

–(بترا)

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