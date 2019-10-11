تعرض 4 أشخاص لحادثة طعن في منشستر البريطانية

تعرض أربعة أشخاص لحادث طعن في مدينة منشستر شمال غرب إنجلترا اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة البريطانية إنها تتعامل مع حادث في مركز آرنديل التجاري بمدينة مانشستر في شمال البلاد اليوم الجمعة بعدما تلقت تقارير عن حوادث طعن، بينما ذكرت خدمات الإسعاف أنها تعالج أربعة مصابين.

وقالت متحدثة باسم خدمة إسعاف نورث وست “نحن في الموقع ونعالج أربعة”.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه تم إخلاء المركز.

وقالت شرطة مانشستر الكبرى على تويتر “الشرطة تتعامل حاليا مع حادث في مركز آرنديل بوسط مدينة مانشستر”.

وذكرت مصادر إعلامية أن الشرطة البريطانية تستجوب الشخص المنفذ.

وأعلنت الشرطة البريطانية أن ملف عملية الطعن التي أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى في مركز تجاري في مانشستر الجمعة أحيل على أجهزة مكافحة الإرهاب.

وقالت الشرطة في بيان بثته وكالة “برس اسوسييشن” إنه “نظرا لموقع الحادث وطبيعته، يقوم عناصر شرطة مكافحة الإرهاب بالتحقيقات”، موضحة أنها ما زالت مع ذلك “منفتحة” على فرضيات أخرى.