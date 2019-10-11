الدلائل الاولية تشير الى ان وراءه عمل ارهابي.. انفجار في ناقلة إيرانية وحريق على متنها قرب جدة

أفادت وكالة “رويترز” بوقوع انفجار في ناقلة إيرانية قرب ميناء جدة السعودي اليوم الجمعة، أسفر عن اندلاع حريق على متنها، فيما لم يستبعد الخبراء أن يكون الانفجار ناجم عن عمل إرهابي.

ولفتت إلى أن الانفجار في الناقلة المملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط سبب أضرارا بالغة وتسربا نفطيا في البحر الأحمر.

وذكرت “إسنا” أن الانفجار أدى إلى تلف اثنين من صهاريج النفط الرئيسية في الناقلة، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق في سبب الانفجار ولا يستبعد الخبراء أن يكون نتيجة عمل إرهابي.

وقالت الوكالة إن الناقلة الإيرانية فى حالة مستقرة في البحر.

وأفادت وسائل إيرانية بأن طاقم ناقلة النفط الإيرانية “سينوبا” قام بالسيطرة على الحريق الذي نشب فيها إثر الهجوم ولا توجد إصابات بين أفراد الطاقم.