الدلائل الاولية تشير الى ان وراءه عمل ارهابي.. انفجار في ناقلة إيرانية وحريق على متنها قرب جدة
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جرينتش+2 08:14
الدلائل الاولية تشير الى ان وراءه عمل ارهابي.. انفجار في ناقلة إيرانية وحريق على متنها قرب جدة

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