الدلائل الاولية تشير الى انه استهداف صاروخي.. انفجار في ناقلة إيرانية وحريق على متنها قرب جدة، ولا اصابات
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جرينتش+2 11:58
إصابة 8 أشخاص اثر حادثي تصادم 4 مركبات في عمان واربد

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