منح جائزة نوبل للآداب لكل من الروائية البولندية أولغا توكاركوك والمؤلف النمساوي بيتر هاندكه

أعلنت الأكاديمية السويدية، اليوم الخميس، الفائزينِ بجائزة نوبل للآداب عن عامي 2018 و2019، بعد أن أجبرت فضيحة أخلاقية الأكاديمية السويدية على عدم منح الجائزة في دورة العام المنصرم.

وأعلن السكرتير الدائم للأكاديمية السويدية المانحة لجائزة، نوبل ماتس مالم، قبل قليل أن الأديبة البولندية أولغا توكاركوك منحت جائزة نوبل للآداب عن عام 2018.

فيما فاز الروائي والكاتب المسرحي النمساوي الذي يكتب بالألمانية بيتر هاندكه بجائزة نوبل لعام 2019 عن مجمل أعماله.

وقال نوبل ماتس مالم، إن أولغا توكارتشوك كوفئت “على خيالها السردي الذي يرمز من خلال شغف موسوعي إلى تجاوز الحدود كشكل من أشكال الحياة”. أما بيتر هنادكه فقد كوفئ على أعماله “التي غاصت في فرادة التجربة البشرية، مدعومة ببراعة لغوية”.

وقالت اللجنة “إن خيال توكارتشوك السردي مع شغفها بالعاطفة يتجاوز الحدود، بينما أثنت على أدب هاندكه الذي وصفته بالبراعة اللغوية والقدرة على استكشاف محيط وخصوصية تجربة الإنسان”.

وكان رئيس لجنة جائزة نوبل في الآداب أندرس أولسون قد كشف في وقت سابق أن معايير الجائزة قد تغيرت، وأضاف أن لجنته لديها منظور أوسع وأكثر شمولية بشأن الأدب حاليا، ووسعت اللجنة نطاقها حول أنحاء العالم، وتابع “لدينا كثيرات من الكاتبات اللواتي يعتبرن رائعات حقا”.

وعانت الهيئة الأدبية العريقة العام المنصرم لاستعادة صورتها عالميا وفي السويد إثر تبادل أعضاء الأكاديمية انتقادات لاذعة في وسائل الإعلام، واستقال سبعة من الأعضاء الـ 18. ولأول مرة منذ سبعين عاما تم تأجيل جائزة 2018، حيث وجدت المؤسسة نفسها دون النصاب القانوني لاتخاذ القرارات الرئيسة.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الجائزة البالغ 118 عاما، منذ عام 1901، التي تُمنح فيها جائزتان للأدب في عام واحد.

وتضمنت القائمة القصيرة للمرشحين كاتبات وأديبات من أميركا الشمالية، بينهن للكاتبة الفرنسية آني إرنو، ومارلين روبنسون وآن كارسون، والكاتب الكولومبي خوان غابرييل فاسكويز، بالإضافة إلى مارغريت أتوود.

يشار إلى أنه خلال العام المنصرم تم تعليق جائزة نوبل في الأدب لعام 2018، بعد فضيحة جنسية هزت الأكاديمية السويدية، لذا خططت الأكاديمية لمنح الجائزة مرتين هذا العام.

وكان هناك 194 مرشحا للجائزة في 2018، بينما تلقت الأكاديمية 189 مقترحا لعام 2019، كما أن الأكاديمية لا تنشر قائمة المرشحين، كما تجعل المداولات سرية وذلك منذ 50 عاما. وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز هذا العام 9 ملايين كرونة سويدية 908 آلاف دولار.